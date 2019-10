Dirigenta destrozó a los políticos en vivo: "No me hables como que soy idiota"

Soledad Mella, dirigenta social del Movimiento de Recicladores de Chile, se llevó todos los aplausos por su intervención en el matinal "Contigo en la Mañana", donde despedazó a los políticos con un potente discurso sobre las demandas ciudadanas.

En redes sociales destacaron su intervención y cómo dejó callado al diputado Diego Schalper (RN) cuando la quiso interrumpir: "Por favor, no me hables así como que soy idiota, porque no lo soy. Déjeme hablar".

Mella interpeló a toda la clase política y se dio el lujo de llamar "soberbio" al senador Juan Antonio Coloma (UDI), quien acababa de ser entrevistado.

"No están escuchando nada. No están entendiendo lo que está pasando en la calle. Lo acabo de escuchar a él (Schalper) y de verdad no están entendiendo", dijo.

Según la recicladora, "tenemos una clase política completamente desprestigiada y que hoy nadie le cree. Afuera se está pidiendo la renuncia de Piñera, no que haya cambio de gabinete".

