Don Francisco se subió a micro como notero de "Bienvenidos" y generó reacciones

Este viernes, Don Francisco se subió a una micro del Transantiago y realizó lo que mejor sabe hacer: conversar con las personas. El histórico animador, que renovó con Canal 13, se desempeñó como notero de "Bienvenidos".

"¿Qué piensa usted como una mujer joven? ¿Qué está pasando en Chile?", consultó a una pasajera del transporte público. "Está todo muy descontrolado, la gente no sabe qué hacer. Entre nosotros no más nos podemos cuidar", respondió la mujer.

Un entrevistado no supo qué decir, lo que aprovechó Don Francisco para reírse. Luego pasó al tema de la jornada laboral de 40 horas. "Unas 43 yo creo, no 40. Un término medio", dijo otra trabajadora, quien quería bajar las horas pero no tanto.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar:

Don Francisco ahora es notero de matinal. Está mala la cosa. pic.twitter.com/BfzunsaNIr — TELE (@Televisivamente) October 11, 2019

Don Francisco es el reemplazo de Nachito Pop en el matinal pic.twitter.com/WbipCQRoR3 — Héctor Romero (@hectoromero) October 11, 2019

Don Francisco debería mandarse un grito arriba del transantiago #Bienvenidos13 pic.twitter.com/vZEy47CDBi — ariel alexis (@ArielBits) October 11, 2019

Don Francisco preguntándole a las mujeres en la micro, si las han toqueteado😳😳😳🙈🙈🙈....Don Francisco po! — Sofía Merino (@topimerino) October 11, 2019

Según leo, a Don Francisco aún le queda algo de cintura y finta. Evadió pagar el pasaje en la micro — alan robinson (@alanrobes) October 11, 2019

Don Francisco solo logra ese nivel de entrevista, dialogar con la multiculturalidad y causar simpatía de sus entrevistados, eso no lo hace cualquiera, reconozco q muchos no lo tragan, pero eso no tiene q ver con su gran bagaje profesional!!! — Joaquin Hidalgo (@joaquinhidalgoo) October 11, 2019

Jamás pensé que iba a vivir para ver esto... Don Francisco de Notero Matinal!!! 🙈🙈🙈

Está mala la cosa... 😔🙈😒😆 https://t.co/j57yRGi63Y — Pili (@PilarLemaE) October 11, 2019

Un “estudiante en práctica” reportando en #Bienvenidos13. Su nombre es Mario, pero lo rebautízate como “Don Francisco”. Le auguro un buen futuro a este joven! 👏👏👏👏👏👏🤣🤣🤣 https://t.co/J9jLsrKeEW — Pablo Rodríguez (@prodrigu75) October 11, 2019