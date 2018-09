Don Francisco reconoció despido de camarógrafo por "una actitud grotesca con los niños"

En conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa Don Francisco reconoció que en 1989 sí fue despedido un camarógrafo de "Sábado Gigante", aunque sostuvo que fue por "una actitud grotesca que tuvo con los niños".

En contraste con el relato de Natalia Valdebenito, el animador aseguró que "nunca se habló de acoso sexual, si no que de conducta inapropiada".

"Ella en su primera entrevista da una sigla de un camarógrafo, que no correspondía, no había nadie con esas iniciales (R.V.). Nunca escuchamos la palabra acoso sexual, pero sí se condenó a este camarógrafo, quien fue despedido el 4 de agosto por Canal 13. Este camarógrafo está fallecido, pero no corresponde a sus siglas", agregó.

Mario Kreutzberger, que en esa época había comenzado a alternar su trabajo entre Santiago y Miami, indicó que a él le informaron de una versión distinta a lo denunciado por Valdebenito. "No tuvimos muchos detalles, dijeron que los niñas y los niños iban a dormir en piezas separadas. Como son jóvenes, empezaron a gritar y a tirarse cosas y este camarógrafo se puso violento, cosa que no correspondía", dijo.

Además, el conductor de televisión desmintió que en 1989 se haya acabado el Clan Infantil de "Sábado Gigante", aunque si reconoció que ese había sido el último viaje.

"Nunca supe lo que sale en este relato. No lo supe yo, ni ninguno de mis compañeros. Él tiene que haber tenido un comportamiento inadecuado y eso fue lo que nos dijeron. Ahora pregunté y me dijeron que tenía que ver con una actitud grotesca que tuvo con los niños", concluyó Kreutzberger.