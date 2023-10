En el último capítulo de Saturday Night Life, Benito Martinez, mejor conocido como Bad Bunny, bromeó sobre estar agradecido de visitar Sábados Gigantes.

El icónico programa, conducido por Don Francisco, es un emblema de la televisión latina y es por ello que el cantante quiso mencionarlo en el estelar de comedia estadounidense.

Pese a sentirse agradecido de ser mencionado por el "Conejo Malo", en entrevista con Cooperativa el animador destacó que actualmente no tiene una muy buena relación con Bad Bunny.

"Yo con bad bunny, no es que esté enojado. Pero una vez que le pedí una entrevista y no me la dio... y yo fui uno de los primeros en darle entrevistas. Yo creo que a Bad Bunny no le importa lo que yo le diga", dijo a Cooperativa.

Cabe destacar que en 2018, el puertorriqueño visitó a Mario Kreutzberger para hablar sobre su carrera, que en esos momentos tenía un creciente ascenso.