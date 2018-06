Duras críticas por "morboso" trato a abuso sufrido por Kika Silva

En el episodio de este jueves de "Vértigo", Kika Silva llegó a la final, donde se inclinó ante la actriz Catalina Guerra. La ex reina del festival de Viña del Mar vivió un momento difícil cuando fue entrevistada por Martín Cárcamo.

"¿Qué sucedió y que te tiene complicada? Hoy día has decidido hablar", partió el conductor de Canal 13, dándole la palabra para que se refiriera a un caso de acoso que ocurrió este año y que no la había contado ni a sus padre.

"Viví una situación extraña que yo creo que la ha vivido el 99% de las mujeres. Es algo que se puede hablar, se puede conversar... Cuando me lo preguntaron hoy, me pillaron altiro porque no su puse qué responder", dijo, complicada, Kika.

"El tema es que las mujeres podemos hablar, siempre con criterio. Es muy importante después de tantos años. Es muy complicado. Es tan complicado que yo muchas veces cuando escuché esto ahora entendí por qué mujeres y hombres actúan así", agregó, sin articular demasiado bien su discurso.

"Se podría llamar acoso, uno cree que hay cosas que nunca le van a pasar", dijo la rubia sin entrar más en detalles. "Después me di cuenta que había vivido una situación, donde me tenía muy nerviosa... No lo sabe nadie ni mi familia", contó.

"No fue en contexto laboral, para nada. Fue en un carrete, sí", dijo claramente emocionada, sobre todo luego de que Cárcamo afirmara que fue en una fiesta, hasta tarde, con alcohol y fue un compañero de trabajo.

Pese a la insistencia del conductor, Silva no entregó más detalles explícitos del caso que la tiene mal. Este fue el momento:

En redes sociales, los tuiteros no perdieron oportunidad para criticar el tratamiento "morboso" de Canal 13 sobre un tema tan delicado y la manera en que Cárcamo preguntaba, contando más detalles que la entrevistada.

Hay algo más repugnante que lo que hizo Martín Cárcamo obligando a revivir una situaciín de abuso, USTEDES AVALANDO ESO.

MORBOSOS DE MIERDA!

Nada está por sobre la integridad del ser humano, y no tienen porqué pasar sobre ella por el hecho de compensación económica#Vértigo2018 — S. M. Chinasri (@HenryChinasri) 22 de junio de 2018

Revictimizar a una víctima de acoso por el gusto de sacar una buena entrevista que alimente el morbo me parece pésimo. Nada que decir de Kika Silva supo manejar muy bien un tema del cuál NO se sentía cómoda... #NoEsNo #Vertigo2018 — Cata :) (@Cata_LaJ) 22 de junio de 2018

Pucha claramente la Kika no estaba lista para hablar del tema. Al parecer fue un intento de abuso. Que quede claro que tener sexo con alguien que está durmiendo por copete no está bien aunque haya pasado de todo antes. Se tocó muy al lote el tema. #Vertigo2018 — Rodolfo Klein M. (@fitoklein) 22 de junio de 2018

Lo de #Vertigo2018 con Kika Silva me pareció horroroso. Falta de ética total, cero preocupación por ella, presión para contar algo que claramente no estaba preparada para hablar. El reflejo de lo peor de la TV y la sociedad actual — Loreto Santibañez (@lorecosas) 22 de junio de 2018