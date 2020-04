El chascarro de JC Rodríguez y el ministro Sichel: "No me confunda con Mañalich"

El ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, protagonizó un inesperado momento de risas con Julio César Rodríguez en el matinal "Contigo en la Mañana" de Chilevisión.

El conductor del programa confundió su nombre durante un lapsus y la autoridad respondió de inmediato: "No me confunda con Mañalich, somos muy distintos".

Luego Rodríguez preguntó "¿nadie quiere ser Mañalich?" y, según La Cuarta, Sichel asintió diciendo "me cae muy bien, pero hay una diferencia de edad notoria (...) He envejecido por esta pega pero no tanto", agregó entre risas.

En el mismo programa, Rodríguez tuvo un incómodo momento con el senador UDI Iván Moreira, quien intentó bromear con el periodista, lo trató de "rojo" y le preguntó por la foto de Jaime Guzmán que el parlamentario tiene colgada en su domicilio.

Cuando ya estaban tirándose bromas por sus parejas, Monserrat Álvarez intervino y detuvo todo: "Oye chiquillos. ¡Ya ya ya!".