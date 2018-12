El presente lejos de la actuación de la recordada "Silvina" de "17"

A casi 13 años de haber brillado en la teleserie "17", la argentina Julieta Camaño, que interpretó a Silvina en la producción de TVN, está muy lejos de la actuación, aunque sigue ligada a las comunicaciones.

Camaño actualmente trabaja como periodista y conductora en el canal C5N y en la radio 10 en Argentina. "Me quedó esa deuda de trabajar más en ficción en Chile, me fui muy rápido de allá, sólo interpreté a Silvina", dijo a La Cuarta.

En "17", Camaño interpretó a Silvina, quien arribó a Chile y se interpuso en la relación entre Magdalena (Francisca Lewin) y Nacho (Cristián Arriagada). "De Ica (Lewin) me hice muy amiga. Ella es una persona muy divina, siempre me trató muy bien. Nos hemos visto en Buenos Aires", contó al medio.

"Me escriben chicos de todas las edades, me encanta que la gente guarde tanto cariño por una novela tan linda. Muchos la siguen viendo por Youtube, en redes me etiquetan con cuentas dedicadas a la teleserie", expresó Camaño.

View this post on Instagram Hola Lunes #buenasemana 🦋 A post shared by Julieta Camano (@julietacam) on Nov 6, 2017 at 6:52am PST

View this post on Instagram #outlander #fanart A post shared by Julieta Camano (@julietacam) on Oct 29, 2017 at 12:25pm PDT

View this post on Instagram #despertar #Domingo 💕 A post shared by Julieta Camano (@julietacam) on Nov 5, 2017 at 4:05am PST