El reclamo contra el reggaetón que generó un intenso debate en "Pasapalabra"

Un incómodo momento se vivió durante el último capítulo de "Pasapalabra" por culpa del reggaetón, con un reclamo y un intenso debate sobre el estilo musical.

Los concursantes Alan González y Luis Medel debieron intentar adivinar una canción de 2017 de ese género, pero no supieron cuál era.

"Ellos claramente no la van a adivinar. No saben cuál es, ¿qué pasa en ese caso?", preguntó Carla Ballero, una de las invitadas.

Julián bromeó, pero intervino otro de los participantes: "Encuentro que es bueno no saberse está canción, habla bien de ti", dijo Gonzalo Egas, y Jordi Castell lo respaldó.

Es más, el fotógrafo reclamó después que los concursantes agotaran todas las pistas sin adivinar. "Esta parte del programa se llama pista musical, entonces hablemos de música, no pongan reggaetón", argumentó Castell.

Julián respondió diciendo "a mí tampoco me gusta el ninguneo a la gente que le gusta el reggaetón. A mí no me gusta el reggaetón, pero sí es música. Es lo más descargado, a los artistas les va bien. Que a tí o a mí no nos guste es distinto".

Luis Medel sacó la voz y afirmó: "Que tengan mil millones de reproducciones en Youtube no significa que sean mejor que Mozart".

"¿Quién dice que es mejor?", preguntó Julián, y añadió "nadie está diciendo eso, yo estoy diciendo que hay que respetar al público que le gusta el reggaetón. Lo que yo hago es un ejercicio de tolerancia".

"Hay cosas que se pueden tolerar y otras que no", replicó Medel, asegurando que el género musical trata a la mujer como objeto sexual "en el 90% de sus canciones".

"¿Tú puedes tolerar la denigración a la mujer?", agregó.

Julián defendió el estilo y probó escuchando la letra de la canción que debían adivinar: "Y si tú la ves" de Nicky Jam, la que es romántica.

Finalmente, ambos concursantes empataron en el rosco y se verán nuevamente las caras jugando por 54 millones de pesos.

