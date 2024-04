El severo descargo de Paul Vásquez contra Luis Slimming tras dura mención en Viña 2024

La intervención del comediante Luis Slimming sobre Paul "el Flaco" Vásquez en el Festival de Viña aún continúa haciendo eco meses después, luego de que Julio César Rodríguez pusiera el tema nuevamente sobre la mesa.

Ocurrió en el programa "Podemos Hablar" actualmente animado por JC, donde el periodista le propuso a Vásquez, invitado al estelar este viernes, una especial tarea.

Posteriormente, Julio César Rodríguez instó a "el Flaco" a imaginarse la situación hipotética de ser triunfador en el Festival de Viña del Mar 2024, para después entregarle un mensaje a Slimming.

"El Flaco": "No necesito denostar a las personas"

En primer lugar, el exDinamita show se refirió directamente al chiste que involucraba al hombre de 56 años y su pasado con las adicciones.

"Primero que todo, felicitarte por tu éxito en el Festival de Viña, hay cosas que no me parecieron tan graciosas, tú eres un gran humorista, un gran comediante, eres bueno, eres guionista", destacó.

Sin embargo, "El Flaco" después arremetió con su postura "pienso que no era necesario en tu humor denostar a las personas", disparó Paul Vásquez contra Luis Slimming.

"Yo soy un triunfador de Viña del Mar"

Además, Paul Vásquez le enrostó al comediante de 36 años su exitoso paso en la Quinta Vergara ya múltiples veces veces en el pasado. "Debes respetar Luis, por último debiste haber respetado mi trayectoria", lanzó "El Flaco".

"Yo en 1996 cuando toqué el cielo, tú apenas tenías 11 años, por lo tanto, debiste haber respetado mi trayectoria, porque yo soy un triunfador de Viña del Mar, seis veces, siete gaviotas. La drogadicción Luis es tragedia...", agregó.

Para cerrar, Paul Vásquez invalidó las disculpas de Luis Slimming: "Tus disculpas no debieron haber sido públicas, porque tú tienes mi número, debiste haberme llamado".

"Tú hablas de decir disculpas y en esa me barres con otra mierda, entonces esas no son disculpas sinceras. Yo no necesito de alguien para hacer reír a menos que sea político", remató "El Flaco".