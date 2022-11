El tenso cruce de camionero con JC Rodríguez: "Estamos haciendo el ridículo"

Un tenso momento se vivió durante este jueves en el matinal "Contigo en la Mañana" de Chilevisión, donde el conductor Julio César Rodríguez se enfrentó en un insistente diálogo con el dirigente de camioneros Sergio Farías.

Farías le preguntó por la conversación que el animador había tenido con otro dirigentey puso en duda sus conocimientos sobre el paro camionero, que demanda, principalmente, bajas en los precios de los combustibles y mayor seguridad.

El camionero empezó a interrogar a Rodríguez: "¿Qué peticiones te hizo él a ti?"

Julio César, sorprendido, preguntó "¿Qué tiene que ver eso?" y le pidió a Farías que "pare un poco el camión".

"Pare un poco, con mucho respeto. La ciudadanía tiene que enterarse de sus acuerdos de boca de ustedes, no de boca mía. Aquí tiene todo el espacio para que alce su petitorio, pero no me lo pregunte a mí ¿Qué le pasa?", lanzó el periodista.