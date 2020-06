El tenso momento entre Matthei y Alejandra Matus por uso de la palabra "flaite"

La agresión a un hombre que pidió a transeúntes usar mascarillas provocó un tenso cruce en vivo entre la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y la periodista Alejandra Matus.

Ambas estaban invitadas al matinal "Bienvenidos", donde vieron el video y reaccionaron a él. En el caso de la ex ministra, trató de "flaites" a los agresores e incluso imitó a una de ellas a modo burlesco: "Hasta voz de tonta tenía, '¿y qué te importa a voh'?'."

Luego de ello, Matus le explicó que "la palabra flaite es discriminatoria".

Pero Matthei replicó: "Yo tengo derecho a usar la palabra que quiera. Usted no es censora de nadie y si yo hablo de 'arrogante' por quienes son de altos niveles, puedo hablar también de otra cosa. Usted use el lenguaje que quiera y no venga a censurarme el lenguaje que yo uso".

"Arrogante no es lo mismo. Yo tengo derecho a criticarla y no le estoy censurando", dijo la periodista.

El tenso momento: