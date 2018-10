El tenso "round" entre panelistas de "Bienvenidos" y el intendente del Maule por polémica frase

Cuando el intendente de la región del Maule, Pablo Milad, llegó tarde a una actividad que había convocado, una periodista le recriminó el retraso, a lo que la autoridad emitió una polémica frase: "Se le nota que está soltera... y seguirá siendo soltera".

La controversia escaló cuando la comunicadora Matilde Carrasco denunció la situación en redes sociales y, pese a las disculpas de Milad, el caso siguió en el matinal "Bienvenidos", donde los involucrados fueron contactados por teléfono.

Milad se enfrentó en duros términos a los panelistas en un tenso momento, aunque también entregó su versión de lo ocurrido: "llegamos atrasados a un punto de prensa y ella me encaró de forma muy agresiva. Yo pensé que estaba bromeando y le seguí un poco el juego".

En medio de sus explicaciones, la periodista Monserrat Álvarez criticó que nunca pidiera disculpas por llegar tarde, pero Milad replicó "me parece que tú no me conoces a mí. Yo siempre doy las disculpas cuando llego tarde".

"No tiene que ver con que lo conozca o no, le pregunto por las disculpas", dijo la conductora del noticiario.

"Escúcheme, ella me encaró, no me dio tiempo ni de hablar. Yo pensé que estaba bromeando. Yo siempre soy muy cercano, no soy engreído", respondió el intendente.

Milad remarcó que la periodista que ofendió también trabajó junto a Ximena Rincón, por lo que "ella está en conocimiento que las autoridades se atrasan por distintos motivos. Yo no sé qué más quiere Matilde. Ya les ofrecí mis disculpas, con muchos cariño y respeto".

Ante ello, Álvarez le criticó que "usted al sacar a colación que ella conoce como son las autoridades, lo está justificando".

"Esa interpretación usted la está dando. Infórmese. Yo solamente lo hice presente porque ella sabe que a veces las autoridades nos retrasamos. Yo siempre doy entrevista a medios que llegan atrasados. Siempre he respetado a los medios y a las mujeres", dijo la autoridad.

Cuando intervino la actriz Mariana Derderián, le dijo directamente a Milad que "se sigue equivocando".

"La frase que usted dijo nos choca a todas las mujeres, nos cae mal. Eso no lo haga nunca más", agregó.

La periodista afectada, Matilde Carrasco, apoyo los dichos de Derderían: "Él se vuelve a equivocar. No lo dijo una vez, lo dijo varias veces".

El enfrentamiento de Milad y los panelistas desperó varias críticas del público de "Bienvenidos" en redes sociales.

El hombre se disculpo y publicamente, que mas quieren?... no sean graves... y sigue la tontona... la EQUIDAD DE GENERO ES POR IGUAL. — Maylen S C (@Maysece) 4 de octubre de 2018

Me aburrió el tema voy cambiar de canal deberían rellenar con cosas más constructivas Chao. — @Eduardo94123003 (@Eduardo94123001) 4 de octubre de 2018

El intendente ya pidió disculpa que más quieren periodistas demasiado alaracos y prepotentes — Marta Silvana (@masipego) 4 de octubre de 2018

#Bienvenidos13 falta Felipe Avello el nuevo amarillismo wena entretenido mejor q verlos bailar!! pic.twitter.com/IqvNEoqu4N — Patricio Espinoza (@PatoSonico77) 4 de octubre de 2018

Hartos pesaditas las panelistas de #bienvenidos13 el intendente pide disculpas y dale con que las gallinas mean.. — Francisco_el_chileno (@Franciscoelchi3) 4 de octubre de 2018

Raquel Argandoña debería ser expulsada de @Bienvenidos13 y la televisión. No puede ser que exprese y menosprecie a profesionales que estudiaron 4/5 años v/s una panelista que no sabemos cómo se mantuvo en la televisión. Me parece violento y una falta de respeto. #Bienvenidos13 — Franco Pérez Cabello (@FrancoCabelo) 4 de octubre de 2018

#Bienvenidos13 por eso las "autoridades" piensan que pueden hacer lo que quieren, si los tratan como la realeza, que onda, si es un intendente y él está trabajando.. Debería ser responsable y mínimo llegar a la hora como cualquier trabajador — Constanza (@Constan39696342) 4 de octubre de 2018