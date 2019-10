Ennio Carota despidió con pena a Gonzalo López de "El discípulo del chef"

Se fue Gonzalo López, bajista de "Los Bunkers", quien participaba hasta este domingo en el programa de comida "El discípulo del chef". El adiós no fue fácil para Ennio Carota, quien lidera el equipo verde e informó la decisión.

"Gonzalo, admiro tus ganas, eres una persona adorable, encantadora. Llegar hasta acá ha sido grandioso, me hubiese gustado que ganaras, pero las cosas no se dieron como nos gusta, me duele mucho eliminarte", dijo Ennio.

López, quien llevaba paz y armonía a su equipo, tuvo palabras de agradecimiento. "Las palabra de Ennio me parecieron acertadas, de mucho cariño y de respeto. Un honor haber aprendido de ellos, un privilegio", dijo.

Se fue el Gonzalo López, que vuelvan los Bunkers (? #regresanlosdiscípulos — Luz Alejandra (@luzalejandra_vl) October 28, 2019

#RegresanLosDiscipulos Gonzalo López llueve sobre la ciudad porque te fuiste...🎶 — Nanylumine (@Nanylumine) October 28, 2019