Epidemia se lanzó contra el Tío Marcelo y reveló cuánto ganaban en "Cachureos"

Humberto "Beto" Espinoza, conocido por dar vida a Epidemia en el programa "Cachureos" entregó detalles de cuánto ganaba el elenco y cómo era tener de jefe al "Tío Marcelo".

En conversación con "Not News" de Vía X narró la historia del icónico corpóreo. Todo comenzó con una llamada de Jorge Garrido, productor de Cachureos que le presentó a lo que sería Epidemia: "Me contrata diciendo 'quiero que tú seas el Epidemia, un personaje con estas características'. A él se le ocurre el personaje".

Sin embargo, recuerda que Epidemia no era de gusto de Marcelo Hernández. "A mí me muestran el personaje, que lo diseñó el Señor Lápiz. Marcelo no lo quería por ningún motivo, después lo quiso mucho y hasta el día de hoy, pero bueno, ese es otro tema", detalló.

Recordó que su primera paga fue menor que el de sus compañeros. "Mi primer sueldo de Epidemia fueron 20.000 pesos. Lo tengo en boleta y todo eso. Mientras que los otros actores que estaba ahí (...) ellos ganaban 50.000 pesos por un año", contó.

Aunque ganaba menos, para Espinoza "las platas nunca fueron un problema, porque lo disfrutaba".

"Estaba agotado de Marcelo"

El año 1995, el humorista decidió renunciar al espacio por problemas con el "Tío Marcelo".

"Era complicado como jefe, no nos trataba mal, pero era una presión constante (...) Yo soy de ciclos y me di cuenta de que estaba agotado de Marcelo. La verdad es que me sentía incómodo y opte por renunciar, pese a que me ofrecieron seguir con mejores condiciones, pero ya era demasiado tarde porque ya estaba absolutamente desencantado con el programa", finalizó.