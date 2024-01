"Es honesta": Adriana Barrientos defendió a Pamela Díaz por acusaciones de bullying

La panelista Adriana Barrientos defendió a Pamela Díaz en el programa "Zona de Estrellas", luego que a la "Fiera" la acusaran de hacer bullying en su paso por el reality Tierra Brava.

La participación de Pamela Díaz por la casa estudio generó polémicas por su actitud, siendo acusada de molestar a otros participantes. Por ello, en su último "Sin Editar" –programa de Youtube que conduce- se defendió y señaló que "a todos les dio por decir que uno hace bullying, que es agresora, que es matona. Que yo era la de 'Vis a vis'. Hue... ¿Qué les pasa? Uno va a pasarlo bien, te graban todo el rato, y uno no va a estar explicándole a la gente cómo es mi forma de ser. Más encima, todos me amaban ahí. Que agradezcan que entrara a ese reality".

Siguiendo la misma línea, la "Leona" ocupó su espacio en televisión para apoyar los descargos de la "Fiera" y defenderla -pese a las diferentes polémicas que han mantenido durante años-, apuntando que valora a Díaz porque es "brutalmente honesta. Yo prefiero la honestidad brutal a que la Pamela diga: 'Ay, lo siento tanto. Me equivoqué, estaba encerrada".

"Que ella diga 'sí, soy matona, ¿Y? Compadre, esto es lo que hay. Si te gusta esto, esto es lo que hay. Me aceptas como soy o me bloqueas, o me dejas de seguir, y no conversamos más'. Yo prefiero de repente, aunque suene súper fome, pero yo prefiero una Pamela Díaz a alguien que deja la escoba y después esconde la mano, y no sabes nunca con lo que te vas a encontrar", sostuvo Barrientos.

Asimismo, reparó en que "yo sé que si yo me la encuentro de frente, me va a gritar 'tal por cual'. Y me lo va a gritar de aquí hasta allá, y voy a pasar la vergüenza de mi vida. Pero que fome encontrarme con la Pamela, y que la Pamela ande cuchicheando atrás. 'No, mira a esta otra'".

"A mí me gusta la gente así. O sea, no me refiero 'bullyingnera', (sino) ¡Honesta! Y ella está siendo consecuente con su personaje. Es honesta, asume que es mala, asume que es 'bullyingnera', pero yo prefiero eso. Una honestidad brutal", concluyó la panelista.