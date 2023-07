“Es un camino muy solitario”: Rodrigo Villegas confesó que ha pensado en dejar de ser comediante

El comediante Rodrigo Villegas, ganador de dos gaviotas de oro en el Festival de Viña del Mar, confesó en el que programa "Buenas noches a todos" de TVN, que ha pensado en distintas ocasiones en dejar su carrera de comediante.

El humorista comenzó la entrevista resumiendo sus 15 años de carrera y reparó en que el camino de la comedia es lindo, "pero solitario a veces". Con esa premisa, relató que no trabaja con un gran equipo de para armar sus shows.

Tras diferentes saludos de colegas como Kurt Carrera y Gustavo Becerra, el comediante se emocionó con una carta enviada por su esposa Elvira Olivares, en la que expresó su amor y apoyo en su carrera.

"Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. No hay nada que pensar. No existe razón ni motivo para dudar un segundo... Entre el cielo y tú, me quedo contigo", concluyó el texto que lo conmovió casi a las lágrimas.

Tras esto, señaló que su esposa es un pilar fundamental tanto para su vida como su carrera: "Ella me ha recogido cuando yo he estado psicológicamente mal". Y volvió al comienzo, diciendo que la comedia "es un camino muy solitario, interno, de probarse uno mismo siempre, de tener esa responsabilidad de hacer reír a la gente, pero a la vez uno se expone harto".

"He tenido pensamientos de no querer dedicarme más a esto, porque es muy fuerte, pero es una cuestión interna mía. Y lo he logrado superar gracias a ellos", confesó apuntando a su núcleo familiar.

Bajo la misma línea, relató que uno de los momentos más bajos de su carrera fue en el verano del 2019, cuando estaba decidido a dejar su carrera de humorista, pero su familia lo salvó.

"Ellos me levantaron, me dijeron que estaba equivocado en la manera de pensar, que trabajo para mucha gente y unas tienen una conexión bien intensa con lo que hago. Uno no dimensiona lo que hace", concluyó.