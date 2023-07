Escándalo: Suspenden a presentador de BBC acusado de pagarle a menor de edad por fotos sexuales

La prestigiosa cadena británica BBC suspendió a uno de sus presentadores de televisión, cuya identidad se desconoce, luego que lo acusaran de pagar a un menor de edad para que le enviase imágenes suyas de índole sexual.

El diario sensacionalista The Sun, que desveló el escándalo, señala que la madre del menor -cuya identidad y género se desconocen- pudo ver en un vídeo a la estrella de la BBC con los pantalones abajo y "listo para que mi hijo actuase para él".

"Me encantaba verlo en la televisión. De inmediato lo reconocí", dijo la mujer.

Se cree que el presentador pagó más de 35.000 libras (unos 35 millones de pesos chilenos) al menor desde que este tenía 17 años hasta los 20 -su edad actual- a cambio de esas imágenes sexuales, dinero con el que presuntamente la víctima costeó su adicción al "crack".

La BBC aseguró hoy que conoció por primera vez la queja en mayo, pero que el jueves recibió nuevas acusaciones "de naturaleza diferente", tras lo cual puso el caso en manos de la policía.

En un correo electrónico enviado a la plantilla, el director general de la corporación, Tim Davie, confirmó que están en contacto con la familia que denunció el caso a la prensa.

La ministra de Cultura, Lucy Frazer, de quien depende la BBC, habló este domingo con Davie sobre las "muy preocupantes acusaciones que implican a uno de sus presentadores (...) Dada la naturaleza de las alegaciones, es importante que se le dé a la BBC el espacio para llevar a cabo su investigación, establecer los hechos y tomar las acciones apropiadas".

Varias de las estrellas de la BBC, como el exfutbolista Gary Lineker, se han apresurado a desmentir en sus redes sociales que fuesen ellos la persona investigada.

"Lamento decepcionar a los haters, pero no soy yo", dijo el comentarista deportivo.

Hate to disappoint the haters but it’s not me.