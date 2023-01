"Estaría molesto por esto": esposa de Bob Saget hace particular petición a Elon Musk

A un año del fallecimiento de Bob Saget, recordado por interpretar a "Danny Tanner" en "Full House", su esposa Kelly Rizzo pidió a Elon Musk volver a verificar la cuenta de Twitter del actor.

"Hola Elon Musk, hoy en el primer aniversario de la muerte de Bob vi que su cuenta ya no está verificada. Mi esposo realmente amaba Twitter. Por respeto a su legado, ¿se puede hacer algo?", escribió Rizzo al respecto.

And the only reason I’m addressing this at all is because I know Bob would be very bummed about this. He’d say “hey, if someone goes to see my page and all the jokes I’ve tweeted over the years, how will they know it’s for sure me!?”