Ewan McGregor recorrerá Sudamérica en moto para su programa de televisión

El actor escocés Ewan McGregor llegó esta semana Buenos Aires en una visita muy lejana a un rol en el cine: grabará su programa de moto con un recorrido desde el sur de Argentina hasta Ecuador.

Según Clarín, McGregor llegará hasta Ushuaia para iniciar la grabación de su serie televisiva que ya ha tenido dos entregas. La tercera parte se llamará "The Long Way Up" y contará nuevamente con imágenes del actor arriba de un vehículo recorriendo diversos países.

El actor de "Trainspotting" partirá junto al director y productor David Alexanian desde Tierra del Fuego hasta Quito, Ecuador.

La primera entrega del programa encabezado por McGregor fue "Long Way Round" y mostró el viaje por Rusia (Siberia), Kazajistán, Mongolia y Alaska (Estados Unidos), hasta arribar a Nueva York; y posteriormente "Long Way Down", en donde viaja desde Escocia hasta Ciudad del Cabo, Sudáfrica.