Ex "MasterChef" sufrió infarto medular y teme no volver a cocinar: "No tengo fuerza"

La ex concursante de "MasterChef Chile" Fidelina Leal pasa por un difícil momento de salud, luego que en mayo pasado sufriera un infarto medular.

"No tengo fuerza. Yo estoy paralizada desde las pechugas hasta las puntas de los pies", reveló en el programa "Bienvenidos".

Según la cocinera, que destacó en la cuarta temporada del popular programa gastronómico, uno de sus temores es no poder volver a cocinar: "Desde el 20 de mayo que mis manos quedaron inutilizables", señaló.

"No puedo ni siquiera hacer una masa ahora porque no tengo la fuerza. Pero para eso estoy trabajando. He tratado de buscar harta información acerca de mi enfermedad. Es difícil, pero no imposible", agregó.

A modo de broma incluso dijo que está "pensando en ponerle velcro a todas las cosas y envelcrarme las manos nomás para poder ahí agarrar cosas (...) Trato de no ir a la cocina de la casa porque me dan ganas de hacer algo. Ahora estoy viendo casi puros programas de cocina y la verdad, me da envidia, me da pena... Yo quiero cocinar, quiero volver a ver eso, a mover las ollas".

Sobre el episodio en mayo que terminó con la lesión de una arteria nutricia extravertebral, Fidelina dijo haber sentido "como un dolor... Bromeando, le dije a mis hijas: 'Prepárense, que me va a dar un infarto'. Un infarto al corazón, pensaba yo. Pensé que se me iba a pasar. No sé por qué me di vuelta al lado de la cama, me boté y mi cuerpo empezó a saltar. Mi hija mayor llamó a la ambulacia".

"Ese día tuve suerte. En 15 minutos estuvo (la ambulancia) en mi casa. Fue el último día en que caminé", recordó.