Álvaro Sanhueza, quien en varias ocasiones ha hablado mal de Luis Jara y lo acusó de incidir en su despido de "Mucho Gusto", nuevamente emprendió contra el cantante. El ex notero del matinal criticó con dureza al intérprete de "Un Golpe de Suerte" por su llanto en vivo tras una terapia, afirmando que lloró "por no poder cantar" tras la crisis social. Si bien Jara dijo llevar "tres meses sin poder cantar" y varios medios destacaron la frase, ese no fue el motivo que lo hizo derramar lágrimas sino razones "personales" y felicidad por cambios internos, según explicó al aire.

