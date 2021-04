Farkas ayudará a madre que no despertó a su hijo a clases porque no tenía qué darle de comer

El empresario Leonardo Farkas fue en ayuda de una nadre que se hizo viral luego de que una profesora subiera una publicación contando que no despertó a su hijo para que se conectara a clases porque no tenía qué darle de comer.

"Hola, buenos días tía, (el niño) no se podrá conectar por algo personal, me da pena contarle, pero le voy a decir para que no piense que faltó por flojo hoy. No tengo pancito para que tome desayuno y para el almuerzo tengo para hacer un arroz no más, solito, así que para que no pase hambre no lo quiero despertar temprano", contó la María Pilar Núñez a la profesora.

"Le agradecería mucho su comprensión y si me pudiera mandar lo que están haciendo para hacerlo a lo que despierte", agregó.

Frente a lo ocurrido, Farkas escribió a través de su cuenta de Twitter que ayudaría a María Pilar Núñez: "Por favor, busquen y díganle a esa madre que no tiene dinero para darle de comer a su hijo y llevarlo al colegio, dónde le deposito un millón para que siga luchando por su familia. Cuando Chile se une somos indestructibles".

Seguidores me hacen llegar este mensaje. Por favor, busquen y díganle a esa madre que no tiene dinero para darle de comer a su hijo y llevarlo al colegio, dónde le deposito un millón para que siga luchando por su familia.

Cuando Chile se une somos indestructibles.

Leonardo Farkas pic.twitter.com/K1Tb3SbaoK — leonardofarkas (@leonardofarkas) April 18, 2021

La madre, de 29 años, declaró a CHV Noticias que la reacción de Farkas y usuarios de redes sociales que solidarizaron con ella "fue emocionante, era un milagro que no esperé. Yo no quería nada y llegó todo esto. Les agradezco mucho". En el espacio contó que con su esposo están sin trabajo y tienen dos hijos, de cuatro y seis años.