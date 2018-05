Fernanda Urrejola reveló que actrices hicieron casting de teleseries "en sostenes y calzones"

La actriz Fernanda Urrejola se refirió a los abusos y acosos en televisión y en especial a las acusaciones contra el director Herval Abreu, con quien trabajó en "Chipe Libre" y "Veinteañero a los 40".

En conversación con Revista Ya, Urrejola valoró que actualmente las víctimas de acosos se atrevan a hablar: "tenemos que replantearnos como sociedad el cómo eran las relaciones de hombres y mujeres. Siento que se normalizaban muchas cosas que ahora, o hace un rato, decías 'esto no debería ocurrir', donde eran 'normales' las tallas y cosas al borde de lo incómodo".

En esa línea, cree que los roles femeninos en producciones nacionales "se sexualizan demasiado. O sea, el casting de '16' lo hice en sostenes y calzones".

La actriz recordó que para la teleserie de colegiales, con la que comenzó su carrera en TVN en 2003, todas las actrices fueron sometidas a ese casting.

"Todas lo hicimos, así era el casting y teníamos 21, éramos enanas. Obvio que todas lo conversamos y decíamos '¿por qué tenemos que hacer esto?'", dijo.

Pero lejos de catalogarlo como un hecho aislado, Urrejola contó que eso se repitió en su carrera: "Me ha tocado más de una vez hacer casting donde te piden estar en sostenes y calzones. Es súper denigrante. La que no tenía cuero para ponerse un bikini no quedaba en la teleserie y es triste, pero así era".

"Hay una lista de cosas que ocurren todos los días y que son acoso o abuso, pero nadie lo hablaba. Uno, porque había mucho miedo, y dos, porque de verdad estaba muy normalizado en la televisión, que es el medio donde trabajo, pero pasa en todas partes. No solo el abuso sexual sino también el abuso de poder", sentenció.

Sobre Abreu, confesó haber escuchado de los castings que hacía en su departamento. "Lo supe por un par de compañeras que me contaron. Y ahora digo, 'qué pena no haber sido más...' Por eso me parece maravilloso que las mujeres nos atrevamos a hablar, para que esto no se siga permitiendo", sostuvo.