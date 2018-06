Fernando Solabarrieta reveló la crisis que le hizo perderse el debut mundialista

La voz de Fernando Solabarrieta no se escuchó en Mega en los primeros partidos del Mundial de Rusia 2018. Estuvo 10 días con licencia y volvió al relato en el duelo entre Colombia y Japón.

¿Qué le pasó realmente? Entre muchas versiones, el emblemático relator de los oros de Atenas 2004 aclaró que lo afectó un fuerte estrés laboral.

"El cuerpo me venía avisando, sufrí de vértigo hace años, luego un problema cervical, resfrío prolongado… No hacía caso, hasta que el doctor Humberto Guajardo me dijo ‘desenchúfate’, así que estuve sin teléfono, nada. Debía 'chantar la moto'", dijo a La Cuarta.

El mismo magallánico confirmó que se trató de una crisis de pánico. "Yo pensaba que se manifestaba a través del miedo, pero en realidad es angustia, no querer hacer nada, te paralizas. Fue exceso de trabajo, estaba en cuatro o cinco partes, era mucho. Me pasaría la cuenta en algún momento".

Una de las soluciones sería dejar uno de sus múltiples trabajos. "Lo estoy conversando con mi señora. Soy reporfiado. Lo que podría hacer en estos días es bajar un poco las cargas. Me gusta lo que hago, soy feliz en todas partes", remató.