Francisco Saavedra se emocionó en nuevo capítulo de "Contra viento y marea"

Este domingo se estrenó un nuevo capítulo de "Contra viento y marea", programa conducido por Francisco "Pancho" Saavedra quien se mostró realmente conmovido por la historia.

En esta edición del programa de parejas de Canal 13 se mostró la historia de un niño que tuvo un cáncer al cerebro y que tras ser operado con éxito solicitaba a la producción poder realizar el matrimonio de sus padres.

Esta es la primera vez que un menor solicita la ayuda del programa, quien tenía como sueño hacer realidad la unión de sus padres, quienes se veían condicionados por desencuentros entre las madres de cada uno de ellos y el temor de que a su hijo le reapareciera un tumor.

Sin embargo, en el transcurso de los primeros minutos del programa se vio un conmocionado "Pancho" Saavedra al encontrarse con el menor, quien además le escribió una carta pidiendo su ayuda.

Benjita : En todos estos días me enseñaste demasiado, quizás más que lo que cualquier adulto me pudo haber enseñado. Desde el día 1 dijiste "quiero que mis papás sean felices", y lo conseguiste. El sueño lo cumplimos, pero no gracias a mi, gracias a ti #ContraVientoyMarea ❤️ pic.twitter.com/d49tBx5YmY