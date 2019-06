Francisco Saavedra y duro regreso de "Contra Viento y Marea": Necesito ayuda sicológica

Francisco "Pancho" Saavedra confesó las dificultades personales que ha tenido debido a la nueva temporada del programa "Contra Viento y Marea", que se estrena este fin de semana en Canal 13.

El animador dijo que el docureality de novios viene con historias desgarradoras. En conversación con La Cuarta, señaló que "en esta temporada pasan cosas muy potentes".

"Queremos darle una vuelta más social, porque no podemos ser indiferentes a la realidad de las personas y, por lo mismo, vamos a intervenir en la vida de quienes tuvieron la generosidad de contarnos su realidad... Sería morboso estar ahí y solo relatar", agregó.

Saavedra calificó como "difícil" lidiar con estas historias en primera persona: "He aprendido que las cosas me duelen y aunque uno trata de hacer algo, te tienes que desconectar en algún minuto... me hacen reiki, voy al sicólogo una vez a la semana, tengo que estar con ayuda sicológica".

Para el conductor, "a veces uno no se da cuenta de todo lo que esto te afecta hasta que vas a un sicólogo... porque soy comunicador, salgo en la tele, pero primero soy una persona."

"Te detienes y piensas: 'Se me murió un novio, se murió un niño con el que estuve dos meses grabando, lo ayudé a casarse, moví una ambulancia, la Teletón, a todo el mundo para que Ricardo fuera feliz, hasta el último minuto de su vida y después tengo la posibilidad de despedirme de él en una ánfora...'", relató.