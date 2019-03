"Fritanga" reveló su trabajo oculto como "damo de compañía"

El reality "Resistiré" tiene a una estrella entre tanto participante desconocido para el gran público. Se trata de Felipe Urra, popular youtuber conocido como "Fritanga", quien sorprende cada día con sus ocurrencias e historias.

El joven copiapino contó en el episodio de este miércoles su "trabajo" por el que dejó la construcción. Más que trabajo es un emprendimiento muy peculiar que provocó la risa e incredulidad de sus compañeros.

"Yo dije: 'No quiero trabajar más, no quiero tirar más palos ni andar con el chuzo, quiero andar de liviano'. Dije el diario no más y publico en el diario 'damo de compañía para citas especiales'", contó

"Hay mujeres que son maduras y viven solas, y de repente tienen casorios o cosas finas. Me pongo smoking, tengo que ir arregladito para ellas, con perfume, Hugo Boss, Dolce & Gabbana, cremita Nivea, aguitas frescas", confesó Fritanga.

"Yo llego hasta que se acabe el show, el cumpleaños. Estoy con ella siempre al lado, le doy sus besos si ella quiere. Sube el precio, a 30 lucas la hora", dijo Fritanga consultado si pasaba algo más con las mujeres a las que acompaña.

