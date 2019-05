Gonzalo Cáceres desclasificó su salida de "Morandé con Compañía"

Gonzalo Cáceres se refirió a los rumores sobre un despido del programa "Morandé con Compañía", donde no aparece hace meses.

El maquillador le contó a "Intrusos" que "nunca me han echado. En marzo me dijeron quizás me llamaban, en abril, en esto. Pero no creo".

De todas maneras, descartó volver, aludiendo a una mala relación con la dirección y productores, al contrario que con los actores: "Morandé no creo. Ya fue una etapa de mi vida".

Cáceres anunció que tendrá un nuevo programa, que describió como "una cosa distinta, así como quedó Jet Set, los In y Out, esto va a quedar para siempre".