Gran Hermano advirtió por los cuidados de Bigote: "Tomaré medidas severas"

Luego de que los televidentes exigieran sanciones por el trato deficiente que estaba recibiendo el perro "Bigote" en "Gran Hermano", la producción del programa envió una dura advertencia a los participantes y los llamó a hacerse cargo.

El maltrato de Lucas y los dichos de Bambino sobre comprarle o no comida a la mascota indignaron a los fans del reality show.

Incluso Brownie, el perro de la familia Boric, intervino en sus redes sociales y pidió la eliminación de ambos participantes del encierro.

Ante el revuelo el programa emitió un comunicado en el que comenzó recordando que "Bigote ingresó a esta casa como un integrante más de este familia" y que en su llegada "ustedes se mostraron felices y algunos incluso, se dividieron funciones para cuidarlo".

"Sin embargo, con el paso de los días he visto actitudes que no logro comprender: chistes de mal gusto, cuestionamientos sobre comprarle o no comida y acciones inadecuadas en el trato de un animal me han obligado a hacer este llamado de atención", agregó.

Las medidas más severas

Al respecto la producción señaló que "es esencial garantizar que nuestros animales reciban un trato adecuado y respetuoso" y agregó que en "los últimos días he observado y recopilado evidencia suficiente para sentir que a Bigote no siempre se le ha tratado con el amor que necesita una mascota".

Por eso hizo un llamado a no repetir este tipo de actitudes y sostuvo que "si vuelvo a ver alguna actitud, comentario o broma en perjuicio de Bigote, tomaré las medidas más severas, que van desde una amonestación hasta la expulsión de la casa".

"Deben recordar que sus actos los están viendo millones de personas alrededor del planeta, por lo mismo les pido dar el ejemplo y tratar a Bigote como un integrante más de esta familia", concluyó el "Gran Hermano".