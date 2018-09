Ignacio Gutiérrez: No me quiero encontrar con mis ex compañeros de Chilevisión

El periodista y conductor Ignacio "Nacho" Gutiérrez se refirió a la situación que vivió tras su salida de Chilevisión, afirmando que prefiere no toparse con sus ex compañeros de canal.

El conductor de "Muy Buenos Días" estuvo en la edición de este viernes de "No Culpes a la Noche" de TVN, donde contó detalles de su partida de Chilevisión y cómo se sintió personalmente con el asunto.

"No había nada que me consolara. No quería que empatizaran conmigo. No quería nada, no me servía nada", expresó Gutiérrez, además de decir que dudó de su futuro profesional luego de ser discriminado por su orientación sexual por las autoridades de Chilevisión.

Gutiérrez demandó a CHV y logró que la Corte Suprema fallara a su favor. Pero el periodista quedó más dolido, explicó, por la situación que se generó en su entorno laboral. Cabe recordar que en una ocasión afirmó que no volvería a trabajar con Carolina De Moras, su ex compañera en el matinal de Chilevisión.

"Tanto dolor, escuchar y leer tanta humillación", comentó Gutiérrez. Y luego agregó: "Lo que te pasa es horrendo. Te quedas solo como un dedo. No te llaman por teléfono".

Katherine Salosny, conductora de "No Culpes a la Noche", le preguntó directamente si se había encontrado con "esas personas". "No me quiero encontrar. A veces la vida se encarga de no encontrarte con la gente", afirmó.

Finalmente, en referencia a la próxima Teletón, donde podría compartir con otros rostros, declaró: "Hay instancias que no me gustaría repetir. No me gustaría que la tele forzara ningún tipo de reencuentro por morbo, porque la Teletón no lo necesita. La audiencia no es lesa, y si van a hacer un reencuentro por los niños, la Teletón no lo necesita".