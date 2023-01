James Gunn afirma no ser responsable de la cancelación de "Doom Patrol" y "Titans"

Luego de que DC Studios decidiera cancelar las series "Doom Patrol" y "Titans" tras cuatro temporadas cada una, James Gunn, cabecilla de la compañía junto a Peter Safran, reveló en su cuenta de Twitter que estas cancelaciones no están relacionadas con el Universo DC que la dupla está desarrollando.

"La decisión de terminar la serie nos precede. Pero ciertamente deseo lo mejor para el talentoso grupo de creadores, actores y el resto del equipo que fue parte de la producción de ambos shows", escribió el también cineasta de 56 años, respondiendo a un furioso fanático que responsabilizaba a los nuevos directores por el fin de las series.

The decision to end the series precedes us. But I certainly wish the best for the talented group of creators, actors, and the rest of the crew that produced both shows. https://t.co/jdqDc9TqU1