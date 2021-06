James Michael Tyler, actor que interpretó a Gunther en "Friends", lucha contra un cáncer en etapa 4

James Michael Tyler (59), mundialmente conocido por su personaje de Gunther en Friends, habló del avanzado cáncer de próstata que padece a tres años de ser diagnosticado en septiembre de 2018. Sin embargo, ahora la enfermedad se ha extendido a otras partes de su cuerpo, según él mismo ha contado este lunes en el programa Today de la NBC.

"Me diagnosticaron cáncer de próstata avanzado que se había extendido a mis huesos. He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años... Está ahora en etapa 4. Cáncer en etapa tardía. Entonces, ya sabes, probablemente me afectará", señaló.

El actor fue diagnosticado en un cheque anual de rutina tras realizarse los exámenes correspondientes de acuerdo con sus síntomas, y desde entonces, se mantiene en tratamiento en manos del doctor Matthew Rettig, un científico investigador y oncólogo que usó pruebas genéticas para determinar que la enfermedad era genética y no ambiental.

James se mantuvo durante el primer año con una terapia hormonal: "funcionó de maravilla durante aproximadamente un año". "Todo lo que tenía que hacer era tomar una pastilla por la mañana y por la noche, y boom, la vida era bastante normal... Me sentía bien, honestamente. No tenía síntomas, no sentía ningún síntoma. Y fue muy fácil de regular ", señaló sobre las facilidades que ese tratamiento le otorgó para poder continuar con su vida normal.

Pero lamentablemente hace un año, la enfermedad se extendió a los huesos y la columna vertebral, provocándole a James una parálisis en la parte inferior del cuerpo.

"Me perdí una prueba, lo cual no fue nada bueno. El cáncer decidió mutar en el momento de la pandemia y así ha progresado", señaló.

El actor se encuentra con quimioterapia desde entonces y aunque participó de la reunión de "Friends" el mes pasado a través de Zoom, explicó que la principal razón para hacerlo de esta forma fue evitar tener que explicar su enfermedad. "Quería ser parte de aquello e inicialmente iba a estar en el escenario, al menos, con ellos, y poder participar en todo. Fue agridulce, la verdad. Estaba muy feliz de ser incluido en la reunión, pero fui yo quien decidió no hacerlo físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería que verme fuera una decepción, ¿sabes?... No quería que fuera como, 'ah, y por cierto, Gunther tiene cáncer'", dijo.

El llamado del actor es a incentivar a los hombres a someterse al examen de la próstata con el fin de evitar la detección tardía de la enfermedad: "No te rindas. Sigue luchando. Y ten metas. Establece metas. Mi meta el año pasado fue llegar a mi 59 cumpleaños. Lo hice, el 28 de mayo. Mi meta ahora es ayudar a salvar al menos una vida dando a conocer esta noticia", cerró.