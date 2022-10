Jason estará de vuelta: Precuela de "Viernes 13", "Crystal Lake", se encuentra en desarrollo

De los asesinos ficticios más célebres retornará a la pantalla chica en "Crystal Lake", nueva serie cuya producción, a cargo de estudio 24, oficialmente se encuentra en marcha.

La precuela, que será transmitida a través del canal Peacock, está siendo escrita por el productor estadounidense Bryan Fuller, reconocido por sus créditos en series como "Hannibal" y más recientemente, "Star Trek": Discovery.

La novedad llega después de las batallas legales que ha cursado la franquicia, con el guionista y el director originales en disputas de los derechos del éxito de 1980, que terminó con la justicia fallando en 2019 a favor del primero, Victor Miller, como propietario intelectual de la saga.

A grandes rasgos, la nueva producción estará ambientada en la creación del Campamento Crystal Lake, y relatará qué es lo que ocurrió en el boscoso y aparentemente tranquilo lugar antes de la masacre perpetrada por Jason Vorhees.

Por su parte, Fuller dio a conocer que estará a cargo del proyecto con una particular anécdota: "Descubrí "Viernes 13" en las páginas de la revista Famous Monsters cuando tenía 10 años y desde entonces no he dejado de pensar en esta historia", señaló en un comunicado.

"Cuando se trata de terror, A24 sube el listón y empuja los límites, y estoy encantado de explorar el campo de Crystal Lake bajo su bandera", manifestó el creador.