Jordi Castell insiste en dichos sobre exiliados en la dictadura: "No voy a pedir disculpas"

Jordi Castell volvió a defenderse por sus polémicos comentarios sobre el actor Pedro Pascal y los exiliados chilenos en dictadura, desafortunados dichos que le valieron denuncias y críticas.

En el programa "Podemos Hablar" de Chilevisión, Castell reiteró que le "hubiera encantado ser exiliado político".

"Me parece insólito: me están difamando. Me denunciaron al Consejo Nacional de Televisión por hacer apología la dictadura", reclamó el rostro televisivo.

El fotógrafo quiso explicar sus declaraciones, pese a que el conductor Jean Philippe Cretton y Francisca García-Huidobro discreparon de sus palabras.

"Crecí en un país con una dictadura horrorosa, esto era una cárcel y los medios de comunicación nos mentían, nos escondían que había desaparecidos, los asesinatos (...) Me gustaría haber crecido en un país más estable y ojalá del primer mundo", lanzó el fotógrafo.

García-Huidobro lo frenó, diciendo que los exiliados fueron "personas expulsadas de su propio país y no todos llegaron a Roma o París. Tuvieron que buscarse la vida".

Sin embargo, Castell mantuvo su posición y dijo ser "lo menos de derecha que puede existir. Una exiliada fue Presidenta de la Republica y yo la voté en sus dos periodos: la señora Michelle Bachelet. Entonces, que me denuncien por facho es un poco irrisorio, porque jamás he votado por algo de derecha".

"Perdónenme si alguien se siente herido, pero no voy a pedir disculpas, porque mantengo lo que digo", sentenció.