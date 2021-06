Jorge Navarrete asegura Patricia Maldonado, su prima, no creería que fue víctima de torturas

Jorge "Chino" Navarrete estuvo invitado en el último capítulo del programa Parche de TVN, conducido por Santiago Pavlovic donde repasó diferentes aspectos de su vida tanto privada como profesional.

Durante la conversación, abordaron su parentesco con Patricia Maldonado, quien se ha reconocido abiertamente como "Pinochetista" en varias tribunas televisivas.

"Tú eres Jorge Omar Navarrete Maldonado, pariente de la señora Patricia Maldonado", le señaló Pavlovic. "Primos hermanos somos con Patricia Erica Clorinda Maldonado Aravena", respondió el comediante.

El periodista contrastó sus posturas políticas. "Ella (Maldonado) siempre ha sido bastante fiel a su condición, se declara pinochetista, en un tiempo que no hay muchos que se declaren pinochetistas y tú eres más bien, sino un hombre de izquierda, alguien que lo pasó mal con Pinochet", sostuvo.

"A mis primos los quiero mucho. Tengo entendido que hay algunos de los primos que no me creen que a mí me torturaron", dijo Navarrete.

"Es muy factible que (Patricia) no crea, porque ella ha manifestado que la tortura, en gran parte, es mentira, pero es un modo de ver la vida, entonces yo la respeto. Si no cree, no cree no más", cerró.