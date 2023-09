José Antonio Neme amenazó con abandonar estudio en tensa discusión sobre figura de Pinochet

Durante la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado ocurrió una discusión en un panel de conversación del matinal Mucho Gusto.

José Antonio Neme reflexionó sobre la figura del dictador Augusto Pinochet cuando el momento comenzó a ponerse tenso, a punto de que el animador golpeó la mesa donde estaban sentados Manuel José Ossandón y Osvaldo Andrade.

"Déjense de hu... (...) la sociedad chilena no se ha 'despinochetizado' y hay que buscarle una explicación", dijo el periodista.

Ante ello, el ex ministro de Trabajo de Michelle Bachelet hizo un llamado a la tranquilidad que no cayó nada bien a Neme.

"Mantengamos la calma, muy seriamente, yo no vengo a hue... a este programa. Ni tampoco que me golpeen la mesa, porque ya estoy muy viejo para esas cosas. Entonces mantengamos la calma. Y lo digo con mucho cariño", pidió.

"¿Usted lo dice por mí? Me voy entonces, para que siga Gonzalo (Ramírez), me voy, no tengo ni un problema. Yo me retiro de esta discusión. (...) Si el señor Andrade me cuestiona a mí, porque estoy alterado, me voy a tomarme una agüita de manzanilla y vuelvo después al estudio", respondió el ofuscado animador.

¿Qué respondió Andrade?

En búsqueda de calmar los ánimos, el exdiputado pidió respeto y tolerancia: "Ese es el problema que tenemos, nos cuesta mucho tolerarnos. Solo digo que nos tratemos con respeto, no pido más que eso".

"Andrade está para animar un matinal", remató Neme en tono de broma.