José Antonio Neme calificó de "una brutalidad" e "irresponsable" historia en franja del Rechazo

Un testimonio mostrado en la franja del Rechazo sobre un caso de una persona trans fue criticada en redes sociales y también por parte de José Antonio Neme en "Mucho Gusto".

El periodista y conductor se refirió a la pieza que mostraba un supuesto trabajador sexual que recibió disparos por un cliente y que decidió denunciarlo "por amor".

Con ello, Neme afirmó este lunes que "no quisiera reservarme mi opinión respecto a una pieza gráfica que vi ayer en internet sobre una brutalidad, bizarra, rara, inentendible".

"Es una brutalidad, ridículo, intelectualmente inentendible, grotesco, burdo... no sé. Yo vi esa pieza y me parece irresponsable que por amor uno no denuncia un delito. Es una estupidez", expresó Neme.

Y agregó: "Decir que uno por amor no denuncia un delito es de una ridiculez y una aberración, cualquiera sea la Constitución".