José Miguel Viñuela se sometió a una vasectomía: "El kilo de guagua es caro"

El conductor de Mega José Miguel Viñuela reveló a través de su cuenta de Instagram que se sometió a una vasectomía tras el nacimiento de Elisa, su cuarta hija.

El rostro de "Mucho Gusto" detalló que la idea surgió incluso antes de saber que Elisa venía en camino pero que por diversos motivos no lo realizó. "Queríamos cerrar la fábrica pero por la cuarentena no se había podido, y bueno, donde pongo el ojo pongo la bala, y por eso quiero contarles que, chicas ya no tengo balas", contó.

"Dije hasta aquí no más llego, porque el kilo de guagua es caro, y yo le puse fecha a la operación y me van a creer que la Elisa nació el mismo día en que me iba a operar", agregó.

Respecto del procedimiento, Viñuela detalló que dura alrededor de media hora y que "salí ningún dolor y tomé antinflamatorios por siete días".