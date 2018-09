Juan Ángel Mallorca ganó la final de primera generación de cantantes en "Rojo"

La madrugada de este viernes llegó el momento de conocer al gran ganador de la final de cantantes de "Rojo, el color del talento".

El primer lugar recayó en Juan Ángel Mallorca, quien luego de dos presentaciones en que contó con el apoyo del publico y el jurado, logró ganar el preciado galardón junto a un departamento y un auto.

Jeimy Espinoza quedó en el segundo lugar, conquistando a los jueces aunque con críticas mixtas de usuarios de redes sociales; Andrei Hadler fue tercero; y Carla Costa cuarta.

Juan Ángel, oriundo de Nueva Imperial, causó furor en redes sociales, en las que su enorme popularidad lo llevó a ser trending topic por largo rato en Twitter.

Pese a ello, algunos televidentes lamentaron lo predecible que fue el desenlace del concurso de talentos.

#RojoGalaFinalCantantes es muy predecible la final!!! Y no es justa!!!

Cuando le decían a Juan ángel que no era versátil y que no cantaba otra cosa que no fueran rancheras .. para que vean, ganador Juan ángel 💥❤️ el mejor #RojoGalaFinalCantantes