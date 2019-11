Julio César Rodríguez se quebró en vivo con relato de mujer que gana 107 mil pesos

El conductor del matinal de Chilevisión, Julio César Rodríguez, se emocionó hasta las lágrimas con la desgarradora historia de una mujer que demuestra varios de los problemas por los que actualmente hay movilizaciones en el país.

La señora se acercó desde su casa a un reportero del programa, que estaba transmitiendo en directo desde las calles Santa Rosa con Vespucio.

"Este es un desorden que ya no podemos vivir, pero también estoy apoyando a la gente porque no podemos seguir así", manifestó, contando que tiene 69 años, vive sola y tiene una pensión de 107 mil pesos, que no le alcanza "para nada".

Además, reveló que hace cuatro años espera atención médica por un problema al corazón, pero no le dan hora: "Estoy enferma y no hacen nada".

Su testimonio golpeó duro al animador: "Te deja sin palabras. Te deja nocaut. Nos cuesta, pero nuestra misión es seguir adelante. Estamos tratando de decirle no a la violencia, de formar un nuevo pacto social, más justo, y en medio de bombas lacrimógenas, de piedrazos, aparece una señora y nos apalea. Decimos 'chuta', ¿cómo llegamos a esto?", señaló.

Revisa el momento.