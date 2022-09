Karen Doggenweiler se despidió en pantalla al inicio de "Buen Finde": "Este es mi último capítulo aquí"

La salida de Karen Doggenweiler de TVN es un hecho. La conductora confirmó su salida de la estación televisiva durante el día de ayer luego de 31 años ejerciendo labores en ella, y su despedida comenzó al inicio de "Buen Finde", con ella y sus compañeros visiblemente conmovidos.

"Ustedes se habrán enterado por la prensa, pero este es mi último capítulo aquí en TVN", comenzó diciendo la comunicicadora una vez iniciado el programa.

"Muchas gracias a la gente que nos ha acompañado. Gracias por dejarnos entrar a su hogar. Ha sido un honor acompañarlos todos estos años", continuó diciendo tras recordar su participación en programas como "Buenos Días a Todos", "Pase lo que Pase", "Pelotón", "Halcón" y "Camaleón", "Calle 7", "Mamá a los 15", entre otros.

"Mi corazón me habló. Creo que cuando quiere un cambio es porque lo necesita. Y era el momento de hacerlo", señaló sobre la motivación que tuvo para tomar la decisión.

"Agradezco que me entiendan, que me quieran. Me voy contenta, tranquila. Estoy agradecida de que TVN me diera la oportunidad de despedirme en cámara y agradecer todos estos años", añadió. "Gracias Mauro y gracias Gino", dijo con la voz entrecortada por la emoción.

Fue entonces cuando sus compañeros tomaron la palabra. El primero en hablar fue Gino Costa.

"Es un programa especial. Estamos tristes, para qué negarlo, pero te amamos y te adoramos tanto, que este es un programa especial que está dedicado a ti", indicó el periodista.

"Quiero decirle a los de al lado que se llevan a la número uno. A la mejor animadora de Chile", dijo enfático Mauricio Pinilla con los ojos llorosos.

"La verdad es que no sé qué decirte, amiga. Recuerdo el primer día que pisé este canal, en la primera reunión me diste ese abrazo sin conocerme, me diste la bienvenida, me enseñaste, me educaste con todas tus capacidades", reveló el futbolista conmovido hasta las lágrimas.

"Usted está en la casa y puede decir 'uy la Karen es tan simpática en la pantalla' y yo puedo decirle que así como la ve, es en la vida real", afirmó el deportista, para luego destacar algunas de sus mejores cualidades: "solidaria, es un amor, es maravillosa".

"Quiero decirte frente a todo Chile que te mereces lo mejor, te amo. Lo que necesites, sabes que lo encontrarás conmigo. Gracias por pasar estos momentos conmigo. Un pedazo de mi corazón está contigo", agregó Pinilla.

Karen Doggenweiler tomó la palabra nuevamente para destacar que "tengo la suerte y el honor de despedirme en mi programa y de haber podido conocer a los chilenos de norte a sur, que es el principio fundamental de nuestro programa".

El programa comenzó su homenaje a la animadora con despachos de los noteros del especio y mensajes de los televidentes enviados a través de whatsapp con saludos y palabras de despedida para la animadora.