Karla Melo confesó incomodidad en "La Divina Comida": "Me arrepentí de ir con los invitados que me tocó"

La actriz y cantante Karla Melo contó detalles de su participación en "La Divina Comida" en 2019 y aseguró que no lo pasó bien en el programa de Chilevisión.

Melo estuvo en el espacio de Instagram "Gracias te llamamos" junto a Paloma Moreno, Elisa Zulueta e Ignacia Baeza, y fue consultada sobre si se arrepiente de algo.

"Me arrepentí de ir a 'La Divina Comida' con los invitados que me tocó", partió diciendo su participación en el programa. "Me tocó con la Leonor Varela, con Freddy Stock, algo así, y un futbolista de la Cato retirado (José Luis Villanueva)", siguió la actriz.

"Todos eran muy distintos a mí y más grandes y como que no me hallé", contó Melo y agregó que "fui la primera del grupo, entonces no cachaba cómo era el programa. Después caché que estaba todo pauteado, había una loca detrás de la cámara que decía 'pregúntenle de su abuelo fallecido'".

"Cuando vi eso me chocó y me piqué. Puse puras malas notas todos los días y gané", continúo y aseguró que lo pasó mal "el primer día y el resto de los días estuve con cara de culo. Lo otro que no sabía era que se puede decir 'no me gustan esos invitados' y te invitan a otra semana. Nadie me dijo ni una huea".