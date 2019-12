Karol Lucero volvió a "Mucho Gusto" y envió un mensaje a sus detractores

Después de su salida de televisión y de la radio, Karol Lucero regresó al matinal "Mucho Gusto" para despedirse en pantalla, instancia en la que aprovechó de referirse a las funas y críticas que ha recibido en los últimos meses.

"Cuando hablan personas que me conocen, eso es lo que realmente me importa. Qué me importa lo que digan los que no me conocen, o la opinión que se hagan o el prejuicio que tengan. Ese ya no es mi problema. Es de ellos", dijo el comunicador, tras asegurar que no se arrepiente de ninguna situación.

"Hay que ser súper realista con lo que ocurre, uno no puede dejarse llevar por el 'qué dirán'. Lo que hagas lo reclaman. Estamos inmersos en una sociedad difícil de entender. Yo hago lo que me hace feliz, hoy estoy súper tranquilo y me hace feliz compartir con ustedes (en el matinal)", declaró Lucero.

Sobre su difícil momento laboral, explicó: "Mis papás siempre me han apoyado y me prepararon para enfrentar cualquier crisis. Hay muchas cosas que podrían haber ocurrido que afortunadamente no pasaron: Si yo fuera depresivo, quizás lo estaría pasando muy mal. Pero me he refugiado en mi familia, en mis proyectos".

En ese sentido, el ex rey de los pokemones destacó que recientemente sacó un libro y afirmó que "dejar la televisión estaba en mis planes", aunque no tan prontos.