Kike Morandé debutó como youtuber: "Creo que me quieren y me echaban de menos"

Tras más de dos años alejado de las pantallas, el animador Kike Morandé regresó en forma de youtuber, pues estrenó un programa de entrevistas en la plataforma de videos.

"Mis hijos me dicen 'por fin está de vuelta el papá de antes, con ganas, que se entretiene'. Así que estoy muy feliz", contó a LUN.

Según reveló, la idea se originó luego de ser "convidado al programa que tiene Willy Sabor en YouTube ('Es la hora de tu podcast') y, después de eso, él me mencionó que había tenido muchas visitas, que creía que la gente me seguía mucho y que debería hacer algo".

El regreso de Kike Morandé, pero a YouTube

El conductor armó un equipo de cinco personas, todos extrabajadores de su productora Kike21, para lanzar el programa "Morandé Te Ve", que lleva dos capítulos.

En el primero de ellos entevistó a su excompañero de "Viva el lunes", Álvaro Salas, y en el segundo episodio a la cocinera Virginia Demaría.

"Lo he pasado muy bien, me ha hecho muy bien. Yo no creo que haya estado depresivo ni mucho menos, pero me faltaba esto", confesó Morandé al citado medio.

Asimismo, tuvo palabras para su público: "Estuve 20 años haciendo algo que me entretenía mucho, que era para muchos gustos. Y pienso que mucha gente extrañaba lo que hacíamos. (...) Creo que de verdad me quieren y me echaban de menos, lo mismo que yo echaba de menos estar con ellos de nuevo".

"Hemos tenido unos comentarios que llegan por las redes sociales, todos simpáticos. No ha habido prácticamente ni un mal comentario, diría yo. Según los que entienden, porque yo no entiendo nada de estas cosas, nos ha ido muy bien", sentenció