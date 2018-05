"La Casa de Papel": Revelan sugerentes audios de "Arturo" a actriz argentina

El español Enrique Arce visita Argentina y la prensa de espectáculos tiene en el centro de sus comentarios la amistad -o romance según otros- del actor de "La Casa de Papel" con su colega trasandina Belén Francese.

La salida de nocturna de los artistas alimentó rumores, aunque Francese aclara que sólo son amigos.

Sin embargo, los programas de farándula argentina accedieron a audios que Arce envió por WhatsApp, supuestamente a Belén Francese, en los que la cuestiona por "perderse el jacuzzi".

"No te falté el respeto en ningún momento, solo he dicho cosas buenas de ti. Ya sé cómo tratar a esta gente, ya sé cómo manejarme con esta prensa. Lo que he dicho ha sido perfecto", comenta en una de las grabaciones quien interpreta a "Arturito" en la popular serie.

"¿Te vas a perder ese jacuzzi? ¿En serio? (...) dale, Francese, venite. Venite a ver una película esta noche, pegamos un baño rico, pedimos algo de comer a la habitación y estamos tranquilos, sin gente. Yo quiero conocerte a vos. Aquí estamos rico, tenemos el jacuzzi, vemos una peli, dormimos abrazados. Me encantaría", agrega.