La despedida de Luis Jara de "Mucho gusto": "Hay tiempos que tengo que recuperar"

Este viernes, tres matinales de la televisión chilena despidieron a rostros emblemáticos: Andrea Arístegui dejó TVN, Rafael Araneda se fue de Chilevisión y Luis Jara inició su largo descanso en Mega.

El cantante chileno emocionó al agradecerles a sus hijos, sin poder terminar la frase. "Algunas personas piensan que me voy vacaciones, no. Me voy a tomar un espacio importante de mi tiempo, más largo de lo que pensé"

"Hay tiempos que tengo que recuperar (apuntando a sus hijos) y no voy a esperar otra vida para hacerlo. Yo quiero agradecer estos seis años intensos. Porque hay un Lucho Jara que ha aprendido a golpes que la vida tiene de lo bueno y de lo malo", agregó.

"No quiero que se me vayan los afectos. Estoy agradecido de que Mega me permita hacer esta gran pausa, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a ser de mí. Voy a dejar a un Lucho Jara atrás y traer uno nuevo, más fresco, más intenso, más sabio", remató, antes de recibir el cariño de sus compañeros.

