La doctora Polo analizó la pandemia en "Bienvenidos": "Me hace sospechar"

La popular doctora Ana María Polo, del programa "Caso Cerrado", generó todo tipo de comentarios tras aparecer en el matinal "Bienvenidos" este miércoles.

Por cerca de 40 minutos, la abogada habló desde su casa en Miami sobre la pandemia de coronavirus, la situación actual en EE.UU. y otros temas

"Me rehúso a creer que tenemos que conformarnos con una nueva normalidad, porque de normalidad no tiene nada. Si el mundo va a quedarse de esta manera, no sé a dónde vamos", comentó.

La conductora de TV recalcó que actualmente hay muchas muertes en el mundo por cáncer, violencia intrafamiliar y accidentes de tránsito: "¿Por qué enfocamos todo hacia la pandemia? Eso me hace sospechar", reflexionó y dijo sentir "una completa incertidumbre y eso me preocupa". De todas formas, criticó a las personas que no toman las medidas sanitarias correspondientes.

#EXCLUSIVO “Es un mundo muy diferente al que teníamos", señaló la doctora Ana María Polo respecto a la pandemia en conversación con #Bienvenidos13



MÁS DETALLES ➡ https://t.co/73K6LnYHSJ ⬅ pic.twitter.com/VacOjSPtvi — #Bienvenidos13 (@Bienvenidos13) June 10, 2020

A la vez criticó el manejo de Donald Trump en las últimas semanas en medio de las protestas contra el racismo y la violencia policial, la doctora Polo señaló que hay "un ambiente muy negativo" en EE.UU.

"Estamos viviendo una situación social deplorable. El liderazgo acá no acompaña a la situación. No hay unión, al contrario, hay una desunión total en el país (...) si no hay un cambio de líder en el país, acá no va a pasar nada más que lo peor", agregó.

Polo también aprovechó el espacio para confirmar que está preparando una película sobre su programa con una productora chilena, aunque negó que sea una cinta biográfica.

En esta jornada "Bienvenidos" tuvo una alta sintonía y alcanzó 6,6 puntos promedio de rating online, con varios peaks de 9 unidades. En el mismo horario, TVN tuvo 6,0 puntos, Mega 6,4 y Chilevisión 6,9 unidades, según los datos de Canal 13.