La frase de Daniela Nicolás que provocó carcajadas en "Pasapalabra"

En el capítulo de este jueves de "Pasapalabra", la actriz copiapina Daniela Nicolás protagonizó sin querer un divertido momento que sacó carcajadas del público y de Julián Elfenbein.

En medio del juego "La Pista", los capitanes debían adivinar la canción "Despacito". Como no sabían, Elfenbein solicitó a los participantes famosos no ayudar ni dar indicios de la respuesta en el estelar de Chilevisión.

"Yo no he soplado, no me la sé", dijo la rubia, antes de emitir la frase que provocó las risas. "No me la sé, pero si me la ponís doy todo", dijo Nicolás refiriéndose a la canción de Daddy Yankee y Luis Fonsi y apuntando a la pista.

"¿Qué"?, respondió a la velocidad del rayo Felipe Vidal, lo que hizo que la actriz se diera cuenta que su frase se había malinterpretado y se avergonzara.

Revisa aquí el momento.