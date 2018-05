La peligrosa experiencia de Pancho Saavedra en el altiplano: "Pensé que me iba a morir"

Este sábado Canal 13 emitirá uno de sus capítulos más intensos de "Lugares que hablan", uno en el cual el conductor del programa, Francisco Saavedra, sufrió un desvanecimiento en pleno altiplano chileno y pensó que "iba a morir".

Según relató a La Cuarta, el hecho ocurrió el pasado 24 de marzo en un viaje al altiplano del extremo norte de Chile: "Llegamos donde una familia que nos iba a mostrar sus tradiciones. Salimos muy temprano, a las 5 de la mañana llegamos a Arica y desde allí nos fuimos de inmediato a Putre. En la primera secuencia íbamos a las Lagunas de Cotacotani, que están a 4.250 metros sobre el nivel del mar".

Luego "nos bajamos de la camioneta y teníamos que caminar 45 minutos para llegar a las lagunas, nunca nos habíamos sometido a un esfuerzo físico así en altura", agrega.

En eso "una persona que nos acompañaba me dice a 30 minutos de haber partido la caminata, si le ayudaba con la pala a hacer unos hoyos que estaba cavando", a lo cual accedió. "Me desgasté mucho y ya tenía falta de oxígeno".

"Seguimos caminando y les digo: 'Me siento mal' y vi unos puntos amarillos, se me apagó la tele", recordó.

"No sentía las manos"

Posteriormente "despierto y me dio un ataque de llanto, de desesperación. Me faltaba el aire, la temperatura bajó a un grado, empezó a llover y granizar y yo con parka de pluma delgada y un jeans. Estaba muy poco preparado para lo que íbamos a vivir", lamentó el conductor.

Asegura que "no sentía las manos y eso terminó por desesperarme. Me dio terror, pensé que me iba a morir en ese minuto, pensaba de dónde voy a sacar aire para respirar (...) Mis compañeros tuvieron que llevarme casi en brazos hasta la camioneta, los lugareños que nos acompañaban me contenían y yo pensando 'hasta acá nomás llegamos' ".

Tras eso, fue llevado al Servicio Asistencial de Putre donde le diagnosticaron "hipotermia y mal de altura", según contó. De ahí regresaron a Santiago y suspendieron las grabaciones por dos semanas, luego de las cuales volvieron al lugar y realizaron el capítulo "con toda la seguridad necesaria".

De todos modos, subrayó que "es necesario mostrar lo que pasó, porque hubo mucho de irresponsabilidad nuestra, y esto le puede pasar a cualquier persona por no tomar resguardos".