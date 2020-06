La Red desmintió brote de Covid-19 en el canal con descargo en vivo de Julia Vial

A través del programa "Hola Chile", el canal La Red se encargó de desmentir los rumores sobre un brote de coronavirus dentro de la estación televisiva.

"Mucha gente nos comenzó a escribir por una información falsa que se divulgó en redes sociales", dijo Julia Vial, agregando que "no existe tal brote. Efectivamente tenemos un compañero que está muy complicado hace un par de semanas, y que estamos como canal con él, acompañándolo".

Asimismo, la conductora reconoció que "nuestro editor periodístico también tiene Covid-19 pero él se contagió en el supermercado y está saliendo de la enfermedad. Se fue a cuarentena y no contagió a nadie más".

"Lo que más nos duele es que esto se hace en medio de una pandemia en la que gente de verdad está sufriendo. Estas informaciones falsas no tienen ni pies ni cabeza (...) Se habla que la gente no está haciendo aseo (en las instalaciones de La Red), que no se están tomando las precauciones y eso es totalmente falso", explicó la periodista, que aseguró que quienes difundieron el rumor son "personas que quieren hacer daño al canal".